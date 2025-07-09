Штраф и тюремный срок: Адвокат раскрыл, чем обернётся учёба в Йеле* для россиян после 8 июля

Поступление и обучение в Йельском университете* после его признания нежелательной организацией может грозить гражданам России штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщил ТАСС известный адвокат Сергей Жорин.

По его словам, потенциальные юридические последствия начнут действовать после 8 июля 2025 года.

«Учёба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета* после 8 июля может расцениваться как «участие в деятельности нежелательной организации». Это влечёт сначала административный штраф от 5 тысяч рублей до полумиллиона, а при повторном нарушении — уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы», – пояснил Жорин.

Адвокат также отметил, что оплата обучения в престижном американском университете будет расцениваться как «финансирование деятельности нежелательной организации», что влечёт за собой уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Жорин особо подчеркнул, что дипломы и любое участие в программах Йельского университета*, полученные до официального признания его нежелательной организацией (то есть до 8 июля 2025 года), остаются действительными, поскольку закон не имеет обратной силы.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура России сообщила о признании Йельского университета* нежелательной организацией на территории страны. Вместе с Гарвардом и Принстоном он входит в «Большую тройку» «Лиги плюща».