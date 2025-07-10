На Западе назвали 10 июля решающим днём для Европы

Напомним, ранее на заседании Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге по инициативе румынского депутата Георге Пипереа состоялись дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Депутат собрал необходимое количество подписей, чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение ЕП. Голосование назначено на 10 июля. Тем временем в Брюсселе прошёл протест против Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в коррупции при закупке вакцин от CoViD-19. Согласно данным, чиновница вела неофициальные переговоры с руководством Pfizer о поставках препаратов, не прошедших полные клинические испытания. Сумма сделки достигла 35 миллиардов евро. Кроме того, фон дер Ляйен подозревают во вмешательстве в выборные процессы в Германии и Румынии.