«Уже пора»: Бывший замглавы МИД Богданов прокомментировал свою отставку двумя словами

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом прекратил полномочия Михаила Богданова на занимаемых им государственных постах. Он освобождён от поста заместителя главы Министерства иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и африканским странам.

Михаилу Богданову 73 года, и он посвятил дипломатической службе почти полвека, начиная с 1974 года. Он был назначен заместителем министра иностранных дел в июне 2011 года, а должность спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и Африке занимал с октября 2014 года. В его компетенцию входили вопросы взаимодействия России со странами ближневосточного и африканского регионов, с Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке.