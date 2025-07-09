Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 18:51

«Уже пора»: Бывший замглавы МИД Богданов прокомментировал свою отставку двумя словами

Бывший замглавы МИД РФ Богданов объяснил свою отставку возрастом

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

В интервью газете «Известия» Михаил Богданов высказался по поводу указа о его отставке с поста спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и африканским государствам.

«Уже пора. Возраст, пенсия», — сказал дипломат.

Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта
Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом прекратил полномочия Михаила Богданова на занимаемых им государственных постах. Он освобождён от поста заместителя главы Министерства иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и африканским странам.

Михаилу Богданову 73 года, и он посвятил дипломатической службе почти полвека, начиная с 1974 года. Он был назначен заместителем министра иностранных дел в июне 2011 года, а должность спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и Африке занимал с октября 2014 года. В его компетенцию входили вопросы взаимодействия России со странами ближневосточного и африканского регионов, с Организацией исламского сотрудничества и другими международными мусульманскими организациями, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке.

Николь Вербер
  • Новости
  • МИД РФ
  • Михаил Богданов
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar