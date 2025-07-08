Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта

Среди них — благополучие ветеранов СВО: независимо от их травм им должно быть комфортно в поездах, автобусах и самолётах. Также Никитин подчеркнул, что, несмотря на финансовые ограничения, планирует всерьёз заняться удобством транспорта для семей с детьми. У родителей в дороге должны быть все возможности для того, чтобы сменить ребёнку одежду, дать воды, помыть руки.