Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта
Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев
Госдума единогласно утвердила Алексея Никитина на должность министра транспорта. Перед голосованием чиновник выступил перед депутатами и обозначил некоторые приоритеты будущей работы.
Среди них — благополучие ветеранов СВО: независимо от их травм им должно быть комфортно в поездах, автобусах и самолётах. Также Никитин подчеркнул, что, несмотря на финансовые ограничения, планирует всерьёз заняться удобством транспорта для семей с детьми. У родителей в дороге должны быть все возможности для того, чтобы сменить ребёнку одежду, дать воды, помыть руки.
Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Предварительно, ему могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов.