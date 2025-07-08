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Регион
8 июля, 10:21

Госдума единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Госдума единогласно утвердила Алексея Никитина на должность министра транспорта. Перед голосованием чиновник выступил перед депутатами и обозначил некоторые приоритеты будущей работы.

Среди них — благополучие ветеранов СВО: независимо от их травм им должно быть комфортно в поездах, автобусах и самолётах. Также Никитин подчеркнул, что, несмотря на финансовые ограничения, планирует всерьёз заняться удобством транспорта для семей с детьми. У родителей в дороге должны быть все возможности для того, чтобы сменить ребёнку одежду, дать воды, помыть руки.

Политолог объяснил, почему Путин назначил Никитина на должность главы Минтранса
Политолог объяснил, почему Путин назначил Никитина на должность главы Минтранса

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Предварительно, ему могло грозить уголовное дело и до 20 лет колонии, так как на него дал показания его бывший зам и экс-глава Курской области Алексей Смирнов.

Александра Вишнякова
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