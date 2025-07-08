Политолог объяснил, почему Путин назначил Никитина на должность главы Минтранса

Президент России Владимир Путин назначил 45-летнего Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, потому что ему нужен молодой специалист, который в курсе новых тенденций, в частности, искусственного интеллекта. Такое мнение выразил политолог Илья Гращенков.

«Андрея Никитина брали в министерство на вырост — сразу было ясно, что его могут назначить на пост министра», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Никитин проводил фестиваль дронов, поэтому имеет представление о сфере строительства БПЛА. Кроме того, и.о. министра показал себя хорошим «цифровизатором». А ещё чиновник сотрудничал с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым по линии АСИ, что важно для консолидации Минтранса и Минобороны.