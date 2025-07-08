Политолог объяснил, почему Путин назначил Никитина на должность главы Минтранса
Политолог Гращенков: Андрей Никитин показал себя хорошим «цифровизатором»
Андрей Никитин. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил 45-летнего Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, потому что ему нужен молодой специалист, который в курсе новых тенденций, в частности, искусственного интеллекта. Такое мнение выразил политолог Илья Гращенков.
«Андрея Никитина брали в министерство на вырост — сразу было ясно, что его могут назначить на пост министра», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что Никитин проводил фестиваль дронов, поэтому имеет представление о сфере строительства БПЛА. Кроме того, и.о. министра показал себя хорошим «цифровизатором». А ещё чиновник сотрудничал с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым по линии АСИ, что важно для консолидации Минтранса и Минобороны.
«Поэтому думаю, что это подходящая кандидатура для ведомства, которое находится в упадке в связи с проблемами в строительстве новых гражданских самолётов, работе аэропортов из-за атак БПЛА и так далее...» — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Председатель Правительства России Михаил Мишустин уже внёс в Госдуму кандидатуру Никитина на пост министра транспорта.