Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 07:31

Политолог объяснил, почему Путин назначил Никитина на должность главы Минтранса

Политолог Гращенков: Андрей Никитин показал себя хорошим «цифровизатором»

Андрей Никитин. Обложка © kremlin.ru

Андрей Никитин. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил 45-летнего Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта, потому что ему нужен молодой специалист, который в курсе новых тенденций, в частности, искусственного интеллекта. Такое мнение выразил политолог Илья Гращенков.

«Андрея Никитина брали в министерство на вырост — сразу было ясно, что его могут назначить на пост министра», — подчеркнул эксперт.

От «зубов дракона» до наградного пистолета: как экс-министр Роман Старовойт избежал тюрьмы, но не позора
От «зубов дракона» до наградного пистолета: как экс-министр Роман Старовойт избежал тюрьмы, но не позора

Он напомнил, что Никитин проводил фестиваль дронов, поэтому имеет представление о сфере строительства БПЛА. Кроме того, и.о. министра показал себя хорошим «цифровизатором». А ещё чиновник сотрудничал с главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым по линии АСИ, что важно для консолидации Минтранса и Минобороны.

«Поэтому думаю, что это подходящая кандидатура для ведомства, которое находится в упадке в связи с проблемами в строительстве новых гражданских самолётов, работе аэропортов из-за атак БПЛА и так далее...» — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

В Кремле объяснили назначение Никитина на пост главы Минтранса
В Кремле объяснили назначение Никитина на пост главы Минтранса

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Председатель Правительства России Михаил Мишустин уже внёс в Госдуму кандидатуру Никитина на пост министра транспорта.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Андрей Никитин
  • Минтранс РФ
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar