ХАМАС согласился освободить 10 израильских заложников в ходе переговоров в Дохе

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить 10 израильских заложников в рамках продолжающихся переговоров в катарской столице. Согласно официальному заявлению, опубликованному в соцсетях организации, это решение было принято в ходе консультаций в Дохе, однако по ряду принципиальных вопросов согласие пока не достигнуто.