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9 июля, 20:29

ХАМАС согласился освободить 10 израильских заложников в ходе переговоров в Дохе

ХАМАС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

ХАМАС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить 10 израильских заложников в рамках продолжающихся переговоров в катарской столице. Согласно официальному заявлению, опубликованному в соцсетях организации, это решение было принято в ходе консультаций в Дохе, однако по ряду принципиальных вопросов согласие пока не достигнуто.

В заявлении ХАМАС подчёркивается стремление к успешному завершению переговорного процесса. При этом движение настаивает на обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа, полном выводе израильских войск и предоставлении юридически закреплённых гарантий постоянного прекращения огня.

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Первая сессия переговоров, завершившаяся 7 июля, не привела к конкретным договорённостям. Напомним, что целью встречи является достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Артём Гапоненко
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