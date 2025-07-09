ХАМАС согласился освободить 10 израильских заложников в ходе переговоров в Дохе
ХАМАС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить 10 израильских заложников в рамках продолжающихся переговоров в катарской столице. Согласно официальному заявлению, опубликованному в соцсетях организации, это решение было принято в ходе консультаций в Дохе, однако по ряду принципиальных вопросов согласие пока не достигнуто.
В заявлении ХАМАС подчёркивается стремление к успешному завершению переговорного процесса. При этом движение настаивает на обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа, полном выводе израильских войск и предоставлении юридически закреплённых гарантий постоянного прекращения огня.
Первая сессия переговоров, завершившаяся 7 июля, не привела к конкретным договорённостям. Напомним, что целью встречи является достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.