От сладкоежек до любителей острого: Аналитики составили карту вкусов России

Сладкое оказалось самой популярной (25%) категорией еды у россиян, опередив национальные блюда (20%) и фастфуд (18%). Это следует из исследования аналитиков крупной сети доставки суши и роллов «Много лосося».

Согласно результатам, которые есть в распоряжении Life.ru, в Москве преобладают сладкоежки (32%) и любители фастфуда (22%), тогда как национальные блюда выбирают лишь 15% жителей. В Санкт-Петербурге же наблюдается баланс между любовью к острому (18%) и суши (17%), при этом здоровое питание интересует только 8% местных. Казань оказалась столицей национальной кухни (38%), а Краснодар удивил рекордной любовью к острому (27%) и полным равнодушием к сладкому (4%).

Особый интерес представляют возрастные различия. Молодёжь 18-24 лет предпочитает фастфуд (32%) и суши (25%), миллениалы лидируют по потреблению десертов (28%), а россияне старше 35 лет чаще выбирают национальную кухню (42%). При этом 20% опрошенных признались, что едят сладкое ежедневно, причём среди женщин этот показатель достигает 28%.

Исследование также показало, что 25% жителей мегаполисов стали чаще заказывать еду с доставкой, а старшее поколение (45+) в три раза чаще готовит дома (67%), чем молодёжь (23%). Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин выбирают острую пищу (12% против 6%).