Блогер MrBeast заявил о готовности стать новым гендиректором соцсети X

Самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) заявил о готовности занять пост генерального директора социальной сети X (бывший Twitter). Об этом он сообщил после новости об отставке Линды Яккарино, которую на эту должность назначал Илон Маск после приобретения платформы.

Это не первая попытка интернет-знаменитости проявить себя в роли потенциального руководителя крупной соцсети. В январе MrBeast уже заявлял о готовности купить TikTok, чтобы предотвратить возможную блокировку платформы в США. Как позже признался блогер, после этого заявления к нему действительно обратились несколько миллиардеров, заинтересованных в таком развитии событий.