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10 июля, 00:17

Победители получили запас пива: В Финляндии прошёл традиционный чемпионат мира по переноске жён

В Финляндии прошёл чемпионат мира по переноске жён

Американцы завоевали золото на ежегодном чемпионате мира по переноске жён, который традиционно проходит в финском Сонкаярви. Особенностью состязаний этого года стало историческое нововведение: впервые была представлена отдельная женская серия, где женщины могли нести на руках других женщин или даже мужчин.

Чемпионат мира по переноске жён. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wife Carrying World Championships - Eukonkannon MM-kisat

Как сообщает издание De Telegraaf, американская пара продемонстрировала выдающуюся скорость, ловкость и слаженность действий на непростой полосе препятствий. Их мастерство позволило им обойти соперников в этом необычном виде спорта.

Американская пара стала чемпионом мира по переноске жён. © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wife Carrying World Championships - Eukonkannon MM-kisat

Американская пара стала чемпионом мира по переноске жён. © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wife Carrying World Championships - Eukonkannon MM-kisat

Чемпионат мира по переноске жён, появившийся в 1990-х годах, был вдохновлён финской легендой. Согласно ей, в XIX веке знаменитый разбойник Херкко Росво-Ронкайнен, орудовавший в этих краях, тренировал свою банду, заставляя их бегать с тяжёлыми грузами за спиной. Для этого разбойники использовали мешки с зерном, скот, а некоторые – и похищенные из окрестных деревень женщин.

Современное мировое первенство проходит на дистанции 253,5 метра, которая включает в себя различные преграды: песчаные участки, водные барьеры и деревянные ограждения. А победители получают запас пива в объёме, равном весу принесённой женщины.

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Ранее Life.ru писал, что в Японии прошёл чемпионат по расслаблению тела и разума. Задачей участников было пролежать в полностью расслабленном состоянии полтора часа.

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wife Carrying World Championships - Eukonkannon MM-kisat

Юния Ларсон
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