По данным антифашистского сопротивления Херсона, украинские власти ужесточают давление на гражданское население подконтрольных Киеву территорий региона. Как сообщил представитель подполья РИА «Новости», спецслужбы систематически преследуют местных жителей по надуманным обвинениям.

«Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — рассказали в подполье.