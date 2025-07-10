Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 04:18

Украинские власти усилили репрессии против мирных жителей Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasylenko Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasylenko Oleksii

По данным антифашистского сопротивления Херсона, украинские власти ужесточают давление на гражданское население подконтрольных Киеву территорий региона. Как сообщил представитель подполья РИА «Новости», спецслужбы систематически преследуют местных жителей по надуманным обвинениям.

«Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — рассказали в подполье.

Сейчас Херсон превратился в прифронтовой город, где размещаются военные объекты ВСУ. Как ранее писал Life.ru украинские чиновники не приезжают в регион из-за повышенных рисков.

«Назад не вернутся»: Назначенная Киевом администрация Херсона сбежала из города
«Назад не вернутся»: Назначенная Киевом администрация Херсона сбежала из города
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar