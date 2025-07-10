Украинские власти усилили репрессии против мирных жителей Херсонской области
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По данным антифашистского сопротивления Херсона, украинские власти ужесточают давление на гражданское население подконтрольных Киеву территорий региона. Как сообщил представитель подполья РИА «Новости», спецслужбы систематически преследуют местных жителей по надуманным обвинениям.
«Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — рассказали в подполье.
Сейчас Херсон превратился в прифронтовой город, где размещаются военные объекты ВСУ. Как ранее писал Life.ru украинские чиновники не приезжают в регион из-за повышенных рисков.