В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

В саратовском аэропорту Гагарин ночью 10 июля ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал он в телеграм-канале.

Причины введения ограничений и их предполагаемая продолжительность в сообщении не уточняются.