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10 июля, 00:52

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Обложка © unsplash.com / Rocker Sta

Обложка © unsplash.com / Rocker Sta

В саратовском аэропорту Гагарин ночью 10 июля ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал он в телеграм-канале.

Причины введения ограничений и их предполагаемая продолжительность в сообщении не уточняются.

Росавиация: Аэропорт Геленджика готов к приёму и отправке самолётов с 10 июля
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Ранее в Росавиации заявили, что авиатранспортная система страны справляется с внешним вмешательством. У предприятий сферы достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

Юния Ларсон
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