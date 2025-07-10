В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты
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В саратовском аэропорту Гагарин ночью 10 июля ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал он в телеграм-канале.
Причины введения ограничений и их предполагаемая продолжительность в сообщении не уточняются.
Ранее в Росавиации заявили, что авиатранспортная система страны справляется с внешним вмешательством. У предприятий сферы достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.