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10 июля, 01:20

Отключения света и коллапс на дорогах: Чита погрузилась в хаос после ночного ливня

Из-за сильного ливня часть Читы осталась без света

Сильный ночной ливень вызвал масштабные перебои с электроснабжением в Чите, оставив без света несколько микрорайонов, включая центральную часть города. Как сообщили SHOT местные жители, с утра не работают светофоры, что привело к образованию многочасовых пробок на основных транспортных артериях города.

Чита погрузилась в хаос после ночного ливня. Видео © Telegram / SHOT

Ситуация на дорогах критическая — многие улицы превратились в настоящие реки. Водители сталкиваются с серьёзными трудностями, некоторые автомобили теряют номера и запчасти при преодолении водных преград.

В 1-м микрорайоне города под землю чуть не ушёл автомобиль, припаркованный во дворе. В других частях города подтоплены дворы и улицы.

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А ранее Life.ru рассказывал, что жители Новосибирска устроили сап-прогулки по улицам из-за потопа. Некоторые участки дорог превратились в настоящие каналы, по которым можно было передвигаться только на плавсредствах.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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