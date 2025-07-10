Отключения света и коллапс на дорогах: Чита погрузилась в хаос после ночного ливня

Сильный ночной ливень вызвал масштабные перебои с электроснабжением в Чите, оставив без света несколько микрорайонов, включая центральную часть города. Как сообщили SHOT местные жители, с утра не работают светофоры, что привело к образованию многочасовых пробок на основных транспортных артериях города.

Чита погрузилась в хаос после ночного ливня. Видео © Telegram / SHOT

Ситуация на дорогах критическая — многие улицы превратились в настоящие реки. Водители сталкиваются с серьёзными трудностями, некоторые автомобили теряют номера и запчасти при преодолении водных преград.

В 1-м микрорайоне города под землю чуть не ушёл автомобиль, припаркованный во дворе. В других частях города подтоплены дворы и улицы.