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10 июля, 02:09

Директор МХАТа Владимир Кехман задолжал по кредитам почти 18 млрд рублей

Владимир Кехман. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Владимир Кехман. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Директор Московского Художественного академического театра имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет задолженность по неоплаченным кредитам на сумму 17,8 млрд рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Информация о крупном долге стала известна на фоне следственных действий в отношении Кехмана, которые связаны с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра.

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», – рассказали ТАСС представители правоохранительных органов.

Согласно данным банка исполнительных производств, в отношении Владимира Кехмана открыто восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам за исключением ипотеки, а ещё два — по исполнительным делам.

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Напомним, 9 июля у Кехмана лично и в помещениях МХАТа прошли обыски и другие следственные мероприятия. Как узнал Life.ru, оперативники пришли к Кехману сразу после его возвращения из-за границы.

Юния Ларсон
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