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10 июля, 03:45

2 килограмма на 400 тысяч: В Таиланде разыскивают россиян, подозреваемых в краже марихуаны

SHOT: Полиция Таиланда разыскивает троих россиян, ограбивших наркошоп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CatwalkPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CatwalkPhotos

Полиция Таиланда ведёт розыск троих русскоговорящих мужчин, которых подозревают в хищении крупной партии марихуаны из специализированного магазина в провинции Чонбури. Стоимость похищенного оценивается почти в 400 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ограбление произошло в магазине по продаже марихуаны в районе Банг Ламунг. Трое мужчин, разговаривавших на русском языке и представившихся россиянами, заказали 2 килограмма наркотического вещества на сумму 160 тысяч бат, что по актуальному курсу составляет около 383 тысяч рублей.

По словам продавца, пока он оформлял необходимые документы, злоумышленники схватили товар и стремительно покинули помещение. Очевидцы утверждают, что мужчины скрылись с места происшествия на синем автомобиле марки Ford. Продавец также рассказал, что подозреваемые провели в магазине более получаса до совершения кражи. В настоящее время местная полиция активно занимается их поиском.

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Ранее Life.ru писал, что тайская полиция разоблачила банду россиян, занимавшихся пытками и вымогательствами. Выходцы из РФ выдавали себя за журналистов и грабили российских туристов.

Юния Ларсон
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