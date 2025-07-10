2 килограмма на 400 тысяч: В Таиланде разыскивают россиян, подозреваемых в краже марихуаны

Полиция Таиланда ведёт розыск троих русскоговорящих мужчин, которых подозревают в хищении крупной партии марихуаны из специализированного магазина в провинции Чонбури. Стоимость похищенного оценивается почти в 400 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ограбление произошло в магазине по продаже марихуаны в районе Банг Ламунг. Трое мужчин, разговаривавших на русском языке и представившихся россиянами, заказали 2 килограмма наркотического вещества на сумму 160 тысяч бат, что по актуальному курсу составляет около 383 тысяч рублей.

По словам продавца, пока он оформлял необходимые документы, злоумышленники схватили товар и стремительно покинули помещение. Очевидцы утверждают, что мужчины скрылись с места происшествия на синем автомобиле марки Ford. Продавец также рассказал, что подозреваемые провели в магазине более получаса до совершения кражи. В настоящее время местная полиция активно занимается их поиском.