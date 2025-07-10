Юный пикап-мастер взял мамину машину, чтоб покатать двух подружек на капоте, и попался полицейским

В Иркутской области подросток устроил опасные гонки на маминой «девятке» с двумя подружками на капоте. Как сообщает Госавтоинспекция Приангарья, 16-летний житель Вихоревки тайком взял семейный автомобиль под предлогом поездки в аптеку, но вместо этого устроил во дворе рискованное представление.

Очевидцы засняли, как подросток разъезжал по двору с двумя девушками, сидящими на капоте машины, и выложили видео в соцсети. Ролик быстро набрал популярность и привлёк внимание правоохранителей. Полицейские оперативно установили личность юного водителя и вызвали его вместе с матерью для разбирательства.

Подросток покатал подружек на капоте маминого автомобиля в Вихоревке. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

На допросе парень так и не смог внятно объяснить, зачем ему понадобилось катать подруг именно таким экстремальным способом. Теперь ему грозит административная ответственность сразу по двум статьям: управление транспортным средством без прав и перевозка пассажиров вне салона автомобиля.

Родителям несовершеннолетнего лихача также придётся ответить за проступок сына — матери выписали внушительный штраф в размере 30 тысяч рублей за допущение управления автомобилем подростком.