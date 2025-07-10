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10 июля, 05:21

Релоканты, вычеты, беременность: На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

Аппарат Григоренко: На Госуслуги добавят 35 уникальными жизненных ситуаций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2025 году портал «Госуслуги» пополнится 35 уникальными «жизненными ситуациями», которые облегчат взаимодействие граждан и предпринимателей с государством. Среди новинок — сервисы, посвящённые планированию семьи и рождению ребёнка, поддержке россиян, находящихся за рубежом, а также инновационный раздел «Мой питомец». Последний позволит владельцам домашних животных получать информацию о здоровье своих любимцев и выбирать ветеринарные клиники. Об этом рассказали РИА «Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Расширение функционала одобрено на заседании подкомиссии по улучшению качества государственных услуг. Они включают планирование и рождение ребёнка, поддержку россиян за границей. Помимо семейных тем, пользователи смогут оформить сделки с недвижимостью, подать заявления в суд онлайн с возможностью участия через веб-камеру, записать детей в кружки и секции, а также организовать отдых и оздоровление для малышей.

Для предпринимателей появятся инструменты для запуска бизнеса дистанционно, включая открытие IT-компаний и транспортных предприятий. Также будет доступна помощь в оформлении налоговых вычетов, обращении к нотариусу и бесплатная юридическая поддержка.

Дополнительные сервисы помогут решать вопросы, связанные с владением оружием и самоходной техникой, оформлением опеки, социальным обслуживанием и прохождением диспансеризации. Особое внимание уделено поддержке граждан в трудных жизненных ситуациях — например, при потере близкого человека или инвалидности.

Как оформить налоговый вычет за обучение и лечение в 2025 — через «Госуслуги» или ФНС
Как оформить налоговый вычет за обучение и лечение в 2025 — через «Госуслуги» или ФНС

Ранее Министерство цифрового развития РФ запустило сервис для открытия социальных вкладов и счетов на Госуслугах. Воспользоваться этим могут россияне старше 18 лет, получающие единое пособие, пособие по социальному контракту или социальную доплату к пенсии.

Владимир Озеров
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