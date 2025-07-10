В аэропорту Саратова спустя пять часов отменили ограничения на полёты

Международный аэропорт Гагарин в Саратове спустя пять часов отменил ограничения на полёты, вводившиеся в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — написал он.