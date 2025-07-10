В Москву этапировали ещё двух фигурантов дела курского экс-губернатора Смирнова

Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей для Виталия Синьговского, руководителя строительной фирмы ООО «СИЭМИ». Он был этапирован из курского следственного изолятора в столицу в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением денежных средств, выделенных на строительство фортификационных объектов в Курской области.

Согласно материалам дела, аналогичная мера пресечения была продлена и в отношении Дениса Фёдорова — директора компании «ТД Курск», также переведённого в Москву для участия в судебных процессах.

«Ходатайство органа предварительного следствия удовлетворить, продлить Синьговскому, Фёдорову меру пресечения в виде содержания под стражей», — гласит постановление суда.