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10 июля, 05:58

В Москву этапировали ещё двух фигурантов дела курского экс-губернатора Смирнова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей для Виталия Синьговского, руководителя строительной фирмы ООО «СИЭМИ». Он был этапирован из курского следственного изолятора в столицу в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением денежных средств, выделенных на строительство фортификационных объектов в Курской области.

Согласно материалам дела, аналогичная мера пресечения была продлена и в отношении Дениса Фёдорова — директора компании «ТД Курск», также переведённого в Москву для участия в судебных процессах.

«Ходатайство органа предварительного следствия удовлетворить, продлить Синьговскому, Фёдорову меру пресечения в виде содержания под стражей», — гласит постановление суда.

Экс-губернатора Курской области Смирнова подозревают в хищении 1 млрд рублей
Экс-губернатора Курской области Смирнова подозревают в хищении 1 млрд рублей

В конце января 2025 года Life.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ потребовала 3,2 млрд с десяти курских чиновников, которые присвоили себе эти деньги с госконтрактов на постройку фортификационных сооружений в Курской области. В их числе бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.

Владимир Озеров
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