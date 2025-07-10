В Москву этапировали ещё двух фигурантов дела курского экс-губернатора Смирнова
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Мещанский районный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей для Виталия Синьговского, руководителя строительной фирмы ООО «СИЭМИ». Он был этапирован из курского следственного изолятора в столицу в рамках расследования уголовного дела, связанного с хищением денежных средств, выделенных на строительство фортификационных объектов в Курской области.
Согласно материалам дела, аналогичная мера пресечения была продлена и в отношении Дениса Фёдорова — директора компании «ТД Курск», также переведённого в Москву для участия в судебных процессах.
«Ходатайство органа предварительного следствия удовлетворить, продлить Синьговскому, Фёдорову меру пресечения в виде содержания под стражей», — гласит постановление суда.
В конце января 2025 года Life.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ потребовала 3,2 млрд с десяти курских чиновников, которые присвоили себе эти деньги с госконтрактов на постройку фортификационных сооружений в Курской области. В их числе бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.