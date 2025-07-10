В Эрмитаже представили редкие восточные светильники из стекла и керамики

В Эрмитаже стартовала выставка «Светильники на мусульманском Востоке», в ходе которой гости музея могут детально рассмотреть более 70 уникальных предметов, датируемых VII — XX веками. Экспозиция включает роскошные расписные лампы из стекла, керамики и металла различных форм, а также их изображения на тканях и камнях.

В Эрмитаже стартовала выставка «Светильники на мусульманском Востоке». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

На мусульманском Востоке образ света считается одним из самых значимых в искусстве, поэтому часто к нему обращались художники, поэты и философы, описывая божественную природу. Свет воспринимался верующими как проявление божественного естества. К слову, одно из 99 имён Аллаха, упомянутых в священном писании «Ан-нур», переводится как свет. Неслучайно в средние века стеклянная лампа стала визуальным символом Ислама.

Существовало мнение, что чем больше узоров на лампе, тем надёжнее огонь. Это явление наблюдалось не только на мусульманском Востоке, так как многие лампы имели сходство с ближневосточными христианскими, где также использовались подобные формы и образы. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что во всём мире продолжаются споры о том, как следует представлять исламское искусство в музеях.

«Оно с одной стороны всё единое, с другой стороны — всё разное в разных странах. Эрмитаж показывает так, мы всё показываем в разных странах, в разных регионах, а раз в два года делаем выставку, которая объединяет вместе значительную часть мусульманских стран, мусульманского мира», — цитирует Пиотровского телеканал «Санкт-Петербург».