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Регион
10 июля, 06:39

Пожар в Каменских лесах распространился на площади 324 гектаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Площадь возгорания в Каменском лесничестве Ростовской области достигла 324 гектаров, однако угрозы для близлежащих населённых пунктов не наблюдается. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального главка МЧС.

По состоянию на 07:00 по московскому времени площадь очага пожара составляет 324 гектара. На месте происшествия задействована группировка РСЧС численностью 194 человека и 54 единицы специализированной техники.

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О пожаре в Ростовской области стало известно в среду днём — возгорание возникло на территории Каменского лесничества, о чём сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Тогда площадь пожара составляла 97 гектаров.

Владимир Озеров
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