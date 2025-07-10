Пожар в Каменских лесах распространился на площади 324 гектаров
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Площадь возгорания в Каменском лесничестве Ростовской области достигла 324 гектаров, однако угрозы для близлежащих населённых пунктов не наблюдается. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального главка МЧС.
По состоянию на 07:00 по московскому времени площадь очага пожара составляет 324 гектара. На месте происшествия задействована группировка РСЧС численностью 194 человека и 54 единицы специализированной техники.
О пожаре в Ростовской области стало известно в среду днём — возгорание возникло на территории Каменского лесничества, о чём сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Тогда площадь пожара составляла 97 гектаров.