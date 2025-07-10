«Сложно контролировать»: В РФ хотят штрафовать за жестокое обращение с животными в цирках
Депутат Гусев призвал ввести штрафы за жестокое обращение с животными в цирках
Тигр в цирке. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Владельцев и руководителей российских цирков, зоопарков, дельфинариев и зрелищных шоу могут начать штрафовать за жестокое обращение с животными. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Текст законопроекта имеется в распоряжении 360.ru.
«Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания», — говорится в документе.
Парламентарий также подчеркнул, что в России в 2023 и 2024 годах было зарегистрировано более 1300 случаев нарушений, связанных с обращением с животными. Для решения этой проблемы он предложил пересмотреть наказания за данные нарушения, а также за содержание и использование животных без лицензии или с несоблюдением установленных требований.
Согласно законопроекту, за работу без лицензии или нарушение её условий должностным лицам будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч, а юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей. Нарушение требований к содержанию животных в культурно-зрелищных целях повлечёт штраф в размере от 10 до 30 тысяч для физических лиц, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических.
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