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10 июля, 07:20

«Сложно контролировать»: В РФ хотят штрафовать за жестокое обращение с животными в цирках

Депутат Гусев призвал ввести штрафы за жестокое обращение с животными в цирках

Тигр в цирке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Тигр в цирке. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Владельцев и руководителей российских цирков, зоопарков, дельфинариев и зрелищных шоу могут начать штрафовать за жестокое обращение с животными. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Текст законопроекта имеется в распоряжении 360.ru.

«Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений. Уверен, что новые меры помогут воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания», — говорится в документе.

Парламентарий также подчеркнул, что в России в 2023 и 2024 годах было зарегистрировано более 1300 случаев нарушений, связанных с обращением с животными. Для решения этой проблемы он предложил пересмотреть наказания за данные нарушения, а также за содержание и использование животных без лицензии или с несоблюдением установленных требований.

Согласно законопроекту, за работу без лицензии или нарушение её условий должностным лицам будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч, а юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей. Нарушение требований к содержанию животных в культурно-зрелищных целях повлечёт штраф в размере от 10 до 30 тысяч для физических лиц, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических.

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