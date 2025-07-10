Названа единственная причина, по которой полицейский может позвонить гражданину

Полицейский имеет право позвонить гражданину только для приглашения в отделение, во всех остальных случаях звонящий, скорее всего, мошенник. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Ирина Волк рассказала, в каком случае полицейский может позвонить гражданину. Видео © Telegram / Ирина Волк

Она напомнила, что злоумышленники часто представляются по телефону сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Социального фонда, ФНС и других госструктур.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — сказала Волк.

Она добавила, что угрозы и попытки запугать — явный признак мошенничества. Волк отметила, что мошенники добиваются растерянности граждан. С ними не нужно вступать в дискуссии, лучше просто повесить трубку.