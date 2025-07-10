В Киеве мобилизовали скандально известного журналиста Богдана Буткевича, который критиковал высшее руководство страны, включая главу ОП Украины Андрея Ермака. Об этом сообщила в соцсетях его жена.

По её словам, Буткевич официально числился на военной службе, выполняя секретные задания для Главного управления разведки (ГУР). Из-за проблем со зрением его не допускали к службе в обычных войсках.

Но после критики в адрес нардепа Марьяны Безуглой его жизнь круто поменялась. Сотрудничество с ГУР было прекращено, а сам Буткевич был объявлен в розыск через территориальный центр комплектования (ТЦК).

Его жена рассказывает, что Буткевич лично пришёл в ТЦК, чтобы прояснить свой статус, но вместо ответов его доставили на пункт сбора. Сейчас рассматривается возможность отправки Буткевича в учебный центр в Десне.

Женщина убеждена, что подобные меры связаны с политическим давлением, в частности — из-за нелицеприятных высказываний журналиста о Ермаке и других представителях власти.

Кстати, в 2019 году Буткевич во время обсуждения возможной реинтеграции Донбасса в состав Украины называл местных жителей «ненужными людьми» и определил, что там проживает полтора миллиона «лишних» украинцев.