Пожар охватил самую страшную тюрьму России, где доживают свой век маньяки и убийцы
SHOT: В Пермском крае произошёл пожар на территории колонии Белый лебедь
В Соликамске на территории колонии «Белый лебедь» произошёл пожар. По предварительным данным, горит пилорама на территории ИК, сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожар на территории колонии «Белый лебедь». Видео © SHOT
По словам очевидцев, дым виден именно около здания, где находится пилорама. В колонии «Белый лебедь» отбывают наказание преступники, осуждённые на пожизненные и длительные сроки за особо тяжкие преступления. Маньяки и убийцы называют её самой страшной тюрьмой России.
Ранее крупный пожар произошёл в складском помещении и офисе рядом с ТЦ «Меркурий» в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь в 2200 кв. м. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет. В тушении участвовали 53 специалиста и 19 единиц техники.
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