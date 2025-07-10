Пожар охватил самую страшную тюрьму России, где доживают свой век маньяки и убийцы

В Соликамске на территории колонии «Белый лебедь» произошёл пожар. По предварительным данным, горит пилорама на территории ИК, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар на территории колонии «Белый лебедь». Видео © SHOT

По словам очевидцев, дым виден именно около здания, где находится пилорама. В колонии «Белый лебедь» отбывают наказание преступники, осуждённые на пожизненные и длительные сроки за особо тяжкие преступления. Маньяки и убийцы называют её самой страшной тюрьмой России.