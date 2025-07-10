Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 07:34

Пожар охватил самую страшную тюрьму России, где доживают свой век маньяки и убийцы

SHOT: В Пермском крае произошёл пожар на территории колонии Белый лебедь

В Соликамске на территории колонии «Белый лебедь» произошёл пожар. По предварительным данным, горит пилорама на территории ИК, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар на территории колонии «Белый лебедь». Видео © SHOT

По словам очевидцев, дым виден именно около здания, где находится пилорама. В колонии «Белый лебедь» отбывают наказание преступники, осуждённые на пожизненные и длительные сроки за особо тяжкие преступления. Маньяки и убийцы называют её самой страшной тюрьмой России.

Пожар на площади 3,5 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Екатеринбурге
Пожар на площади 3,5 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Екатеринбурге

Ранее крупный пожар произошёл в складском помещении и офисе рядом с ТЦ «Меркурий» в Ростове-на-Дону. Огонь охватил площадь в 2200 кв. м. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет. В тушении участвовали 53 специалиста и 19 единиц техники.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на Life
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar