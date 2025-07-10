Предварительное слушание по делу Максаковой* пройдёт в Москве 16 июля

Пресненский суд Москвы назначил дату предварительных слушаний по уголовному делу оперной певицы Марии Максаковой*, которая обвиняется в призывах к деятельности против безопасности России. Заседание назначено на 16 июля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Предварительное слушание назначено на 16 июля, 14:00», — говорится в заявлении судебного представителя.

Дело против Максаковой* рассматривается по ст. 280.4 УК РФ. Ранее певица уже была заочно арестована.

Напомним, причиной интереса правоохранительных органов к Максаковой* стало размещённое на YouTube видео, в котором она дискредитировала СВО и призывала к финансовой поддержке ВСУ. Максимальное наказание по данному составу преступления — до шести лет лишения свободы. Уголовное дело принял к производству Пресненский районный суд Москвы. Процесс будет проходить в заочном формате, так как обвиняемая скрывается за рубежом.

47-летняя Мария Петровна Максакова-Игенбергс* — российская и украинская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра (2011—2017), общественный деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва (2011-2016). Вдова депутата ГД Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году. Родила двоих детей от криминального авторитета Владимира Тюрина — лидера Братской ОПГ и предположительного главы преступной организации «Братский круг».