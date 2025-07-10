ФСБ показала видео задержания двух агентов военной разведки Украины в Мелитополе

ФСБ опубликовала кадры задержания двух агентов украинской военной разведки. По данным спецслужбы, один из них признался, что в 2023 году передавал ВСУ информацию о позициях российских войск в районе Мелитополя.

Против граждан Украины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, они арестованы.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать сообщников через интернет, включая соцсети и мессенджеры.

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«Во избежание провокаций призываем граждан быть бдительными и, по возможности, не вступать в контакт с незнакомыми собеседниками в Telegram и WhatsApp», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФСБ рассекретила архивы об украинских националистах в начале ВОВ. Члены ОУН*-УПА* вели подрывную деятельность в частях Красной армии.