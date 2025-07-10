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10 июля, 07:39

ФСБ показала видео задержания двух агентов военной разведки Украины в Мелитополе

Обложка © ЦОС ФСБ России

Обложка © ЦОС ФСБ России

ФСБ опубликовала кадры задержания двух агентов украинской военной разведки. По данным спецслужбы, один из них признался, что в 2023 году передавал ВСУ информацию о позициях российских войск в районе Мелитополя.

Против граждан Украины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, они арестованы.

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В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать сообщников через интернет, включая соцсети и мессенджеры.

Видео © ЦОС ФСБ России

«Во избежание провокаций призываем граждан быть бдительными и, по возможности, не вступать в контакт с незнакомыми собеседниками в Telegram и WhatsApp», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФСБ рассекретила архивы об украинских националистах в начале ВОВ. Члены ОУН*-УПА* вели подрывную деятельность в частях Красной армии.

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*Экстремистские организации, запрещённые на территории РФ.

Марина Фещенко
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