ФСБ показала видео задержания двух агентов военной разведки Украины в Мелитополе
Обложка © ЦОС ФСБ России
ФСБ опубликовала кадры задержания двух агентов украинской военной разведки. По данным спецслужбы, один из них признался, что в 2023 году передавал ВСУ информацию о позициях российских войск в районе Мелитополя.
Против граждан Украины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, они арестованы.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать сообщников через интернет, включая соцсети и мессенджеры.
Видео © ЦОС ФСБ России
«Во избежание провокаций призываем граждан быть бдительными и, по возможности, не вступать в контакт с незнакомыми собеседниками в Telegram и WhatsApp», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее ФСБ рассекретила архивы об украинских националистах в начале ВОВ. Члены ОУН*-УПА* вели подрывную деятельность в частях Красной армии.
*Экстремистские организации, запрещённые на территории РФ.