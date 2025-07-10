Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 08:19

Раскрыты подробности пожара в самой страшной тюрьме России, где сидят маньяки и убийцы

ГУФСИН: Пожар в ИК Белый лебедь в Соликамске локализован

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Пожар, случившийся на территории исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске, произошёл в лесопильном цеху. Его смогли успешно локализовать в 12:07 (10:07 по мск), дальнейшее распространение огня не допущено. Об этом сообщили представители ГУФСИН России по Пермскому краю.

«На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и ГУ МЧС России по Пермскому краю, всего на тушение пожара было задействовано 42 человека и 13 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто из сотрудников и осуждённых не пострадал, эвакуацию проводить не стали. На момент возникновения производственные работы не производились. Огонь успел охватить порядка 300 квадратных метров. Сейчас в «Белый лебедь» выехали сотрудники регионального ГУФСИН.

Небо Ростова-на-Дону заволокло чёрным дымом из-за пожара рядом с крупнейшим ТЦ
Небо Ростова-на-Дону заволокло чёрным дымом из-за пожара рядом с крупнейшим ТЦ

Напомним, что о крупном пожаре в ИК стало известно сегодня, 10 июля. Life.ru опубликовал кадры возгорания, снятые очевидцами. Считается, что «Белый лебедь» — это самая страшная тюрьма России. В колонии отбывают наказание преступники, осуждённые на пожизненные и длительные сроки за особо тяжкие преступления.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar