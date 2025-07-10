Раскрыты подробности пожара в самой страшной тюрьме России, где сидят маньяки и убийцы

Пожар, случившийся на территории исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске, произошёл в лесопильном цеху. Его смогли успешно локализовать в 12:07 (10:07 по мск), дальнейшее распространение огня не допущено. Об этом сообщили представители ГУФСИН России по Пермскому краю.

«На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и ГУ МЧС России по Пермскому краю, всего на тушение пожара было задействовано 42 человека и 13 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто из сотрудников и осуждённых не пострадал, эвакуацию проводить не стали. На момент возникновения производственные работы не производились. Огонь успел охватить порядка 300 квадратных метров. Сейчас в «Белый лебедь» выехали сотрудники регионального ГУФСИН.