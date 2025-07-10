Россиянам рассказали, обязательно ли каждый раз креститься при виде храма
Депутат Иванов: Люди не обязаны креститься каждый раз, когда видят храм
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Люди не обязаны креститься каждый раз, когда видят храм или часовню. Об этом сообщил в беседе с RT депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его словам, креститься — это не просто автоматический жест, а осознанное обращение к Богу, выражающее почтение. Он отметил, что в православной традиции нет жёстких правил, требующих делать это каждый раз, если есть малейший повод.
«Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребёнок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически», — пояснил он.
Кстати, на улице сейчас стоит страшная жара, поэтому некоторым дойти до храма может быть проблематично. Ранее священник рассказал, что июльское пекло является веской причиной для того, чтобы пропустить поход в церковь. Если человек чувствует, что от солнца ему может стать плохо, то лучше воздержаться.