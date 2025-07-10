Россиянам рассказали, обязательно ли каждый раз креститься при виде храма

Люди не обязаны креститься каждый раз, когда видят храм или часовню. Об этом сообщил в беседе с RT депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, креститься — это не просто автоматический жест, а осознанное обращение к Богу, выражающее почтение. Он отметил, что в православной традиции нет жёстких правил, требующих делать это каждый раз, если есть малейший повод.

«Когда мы учим детей креститься при виде храма, важно объяснять им смысл этого действия. Пусть лучше ребёнок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически», — пояснил он.