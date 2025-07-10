Двое из пяти россиян признались в отсутствии каких-либо накоплений

Почти 40% россиян не имеют никаких накоплений, а те, кто всё-таки откладывают средства, смогут в среднем прожить без зарплаты всего 4 месяца. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые публикует РБК.

«Двое из пяти россиян утверждают, что вообще не имеют каких-нибудь накоплений», — передаёт данные исследования РБК.

Так, 24% россиян, имеющих сбережения, смогут прожить на них от 1 до 2 месяцев без зарплаты, 13% — меньше месяца, 12% — от трёх до шести месяцев, 7% — от полугода до года, а 6% — больше года. Исследование также показало, что 78% граждан следят за своим финансовым состоянием, а 80% планируют доходы и расходы. Ещё около половины респондентов планируют финансы на полгода вперёд.

По словам исследователей, россияне стали более внимательно относиться к своим финансам, увеличилось число тех, кто ведёт финансовый учёт и планирует бюджет, по сравнению с 2023 годом. При этом мужчины чаще, чем женщины, следят за деньгами и планируют траты на более длительный срок.