В Минздраве прокомментировали Life.ru слухи об исчезновении экстренной контрацепции из аптек

В Сети распространяются слухи о том, что из аптек пропала экстренная контрацепция — препараты мифепристон и мизопростол. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина рассказала Life.ru, так ли это.

«Препараты мифепристон и мизопростол подлежат предметно-количественному учёту согласно приказу Минздрава РФ от 01.09.2023 № 459н. Согласно инструкции по применению мизопростол и мифепристон в дозировке 200 мг могут поставляться только в медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, мифепристон в дозировке 10 мг и 50 мг могут отпускаться только по рецепту врача», — пояснила эксперт.

В соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и клиническими рекомендациями после приёма данных препаратов с целью прерывания беременности пациентка должна находиться под наблюдением медицинского персонала не менее двух часов. Это необходимо для оценки состояния её здоровья и своевременного оказания медицинской помощи при необходимости.

Самостоятельное применение препаратов для прерывания беременности в домашних условиях может представлять опасность для жизни женщины, поскольку грозит рядом тяжёлых осложнений, в том числе летальным исходом, например, в ситуации внематочной беременности или беременности в рубце на матке, которая требует особого медицинского контроля и специализированной помощи. В связи с этим необходимо находиться под наблюдением квалифицированных специалистов в условиях лицензированного медицинского учреждения, где в случае возникновения осложнений женщине смогут оказать необходимую помощь.

В пресс-службе Росздравнадзора Life.ru сообщили, что количество препарата МНН «Мифепристон» по РФ превышает 365,5 тысячи упаковок, обеспеченность составляет 9,9 месяца. В медицинских организациях — более 116,7 тыс. упаковок, обеспеченность составляет 4,6 месяца. В аптеках в обороте находится более 18,5 тыс. упаковок препарата, обеспеченность составляет 3,1 месяца.