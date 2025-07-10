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10 июля, 09:18

Украинский город начал уходить под воду во время десятичасового «удара возмездия» России

Река Зубра вышла из берегов из-за сильных дождей и затопила Львов и пригород

Обложка © Суспільне Львів

Обложка © Суспільне Львів

Украинский город Львов оказался частично затоплен из-за выхода реки Зубра из берегов после мощных проливных дождей. Вода продолжает прибывать, предупреждает мэр города Андрей Садовый.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Так люблю той Львів

«Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идёт о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов», — рассказал Садовый.

Судя по кадрам с места событий, подтоплены оказались ЖК, убежища и садовые участки. На дорогах в воде валяются перевернувшиеся авто. Сложная обстановка на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако из-за непрекращающихся ливней полноценно устранить последствия подтоплений пока невозможно.

Дождь во Львове начался в среду, и за ночь там выпало более 115% месячной нормы осадков. Согласно прогнозу синоптиков, дожди в городе будут продолжаться в течение дня.

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Тем временем на большей части территории России объявлен режим повышенной готовности в связи с экстремальной жарой. По информации Гидрометцентра, в отдельных районах температура может достигать аномальных +42 градусов Цельсия. Наиболее сложная ситуация ожидается на юге Центрального федерального округа, где в Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях прогнозируется сорокаградусная жара.

Андрей Бражников
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