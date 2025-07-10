Украинский город начал уходить под воду во время десятичасового «удара возмездия» России

Украинский город Львов оказался частично затоплен из-за выхода реки Зубра из берегов после мощных проливных дождей. Вода продолжает прибывать, предупреждает мэр города Андрей Садовый.

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«Из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление. Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идёт о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Существует угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов», — рассказал Садовый.

Судя по кадрам с места событий, подтоплены оказались ЖК, убежища и садовые участки. На дорогах в воде валяются перевернувшиеся авто. Сложная обстановка на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако из-за непрекращающихся ливней полноценно устранить последствия подтоплений пока невозможно.

Дождь во Львове начался в среду, и за ночь там выпало более 115% месячной нормы осадков. Согласно прогнозу синоптиков, дожди в городе будут продолжаться в течение дня.