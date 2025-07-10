«Вместе тесновато»: Экс-солист MBAND откровенно высказался, как пережил распад группы

Бывший солист группы MBAND Артём Кид признался, что порой испытывает ностальгию по временам, когда коллектив ещё существовал. По его словам, этот период ассоциируется у него с молодостью.

«Бывает, конечно, грустно, что оно прошло, но что делать — всем нам, солистам, стало очевидно, что в группе мы уже достигали потолка, вместе нам тесновато и каждому из нас нужно двигаться дальше, развиваясь сольно. Но, думаю, через несколько лет, когда мы все по отдельности станем большими артистами, будет здорово нам снова собраться вместе и исполнить любимые поклонниками группы старые хиты», — поделился артист в интервью Леди Mail.

Однако Кид подчеркнул, что не видит причин сожалеть о прекращении деятельности группы. По его словам, всё происходит тогда, когда это должно было случиться. Музыкант также упомянул, что поддерживает связь с бывшими коллегами по группе, Анатолием Цоем и Никитой Киоссе.

«У каждого из нас троих были очень большие творческие амбиции и своеобразное представление о музыке, которую мы хотим петь. Так что распад группы стал очень логичным исходом», — отметил Кид.

Певец дополнил, что на протяжении всех пяти лет существования группы артисты были неразлучны – постоянно на гастролях или в студии. Даже отдыхать они летали вместе, настолько были близки. Тем не менее сейчас у них у каждого своя дорога, но бывшие коллеги по-прежнему хорошо дружат.