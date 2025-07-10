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10 июля, 09:24

«Вместе тесновато»: Экс-солист MBAND откровенно высказался, как пережил распад группы

Певец Артём Кид рассказал, что иногда грустит из-за распада MBAND

Артём Кид. Обложка © VK / Артём Кид

Артём Кид. Обложка © VK / Артём Кид

Бывший солист группы MBAND Артём Кид признался, что порой испытывает ностальгию по временам, когда коллектив ещё существовал. По его словам, этот период ассоциируется у него с молодостью.

«Бывает, конечно, грустно, что оно прошло, но что делать — всем нам, солистам, стало очевидно, что в группе мы уже достигали потолка, вместе нам тесновато и каждому из нас нужно двигаться дальше, развиваясь сольно. Но, думаю, через несколько лет, когда мы все по отдельности станем большими артистами, будет здорово нам снова собраться вместе и исполнить любимые поклонниками группы старые хиты», — поделился артист в интервью Леди Mail.

Однако Кид подчеркнул, что не видит причин сожалеть о прекращении деятельности группы. По его словам, всё происходит тогда, когда это должно было случиться. Музыкант также упомянул, что поддерживает связь с бывшими коллегами по группе, Анатолием Цоем и Никитой Киоссе.

«У каждого из нас троих были очень большие творческие амбиции и своеобразное представление о музыке, которую мы хотим петь. Так что распад группы стал очень логичным исходом», — отметил Кид.

Певец дополнил, что на протяжении всех пяти лет существования группы артисты были неразлучны – постоянно на гастролях или в студии. Даже отдыхать они летали вместе, настолько были близки. Тем не менее сейчас у них у каждого своя дорога, но бывшие коллеги по-прежнему хорошо дружат.

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А ранее Life.ru писал, что основатели группы Filatov & Karas не считают себя известными персонами. По словам музыкантов, им потребовалось много лет, чтобы заработать «шанс на карьеру».

Дарья Нарыкова
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