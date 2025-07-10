Минобороны раскрыло подробности группового удара, после которого Киев утоп в дыму
Минобороны: ВС РФ ночью ударили по предприятиям ВПК в Киеве и военному аэродрому
Обложка © ДСНС Киева
В ночное время российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома. В Министерстве обороны РФ 10 июля сообщили, что все цели были поражены.
Киев в дыму после ударов ВС РФ. Видео © «Страна.ua»
По данным российского военного ведомства, вооружённые силы РФ провели групповую атаку с использованием высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. В результате удара были поражены предприятия оборонного сектора Украины в столице и объекты аэродромной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что поставленные задачи выполнены в полном объёме.
Кроме того, за последние сутки российские военные поразили склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 131 районе.
Как уточнили в Минобороны, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Все цели поражены в ходе проведённых операций.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля наши парни нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Атаку совершили прямо в день заседания «коалиции желающих», где Владимир Зеленский обсудит тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО. Всего ВС РФ применили 18 ракет и около 400 ударных дронов.