Минобороны раскрыло подробности группового удара, после которого Киев утоп в дыму

В ночное время российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома. В Министерстве обороны РФ 10 июля сообщили, что все цели были поражены.

Киев в дыму после ударов ВС РФ. Видео © «Страна.ua»

По данным российского военного ведомства, вооружённые силы РФ провели групповую атаку с использованием высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. В результате удара были поражены предприятия оборонного сектора Украины в столице и объекты аэродромной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Кроме того, за последние сутки российские военные поразили склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 131 районе.

Как уточнили в Минобороны, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Все цели поражены в ходе проведённых операций.