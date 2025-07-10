Ослабить Турцию и Азербайджан: Раскрыто имя возможного преемника на пост замглавы МИД РФ

После освобождения Михаила Богданова от постов заместителя министра иностранных дел, а также специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки в обществе повис вопрос о потенциальном преемнике, роль которого особенно важна в свете изменившихся геополитических реалий.

По данным источников «Царьграда», Владимир Путин может назначить на пост замглавы МИД РФ Алексея Ерхова, который не так давно официально объявил о завершении своей миссии в Турции. Дипломат возглавил посольство РФ после подлого убийства Андрея Карлова. Кроме того, он работал в дипмиссии РФ в Израиле, а также в Администрации президента.

Именно Ерхов, по мнению экспертов, обладает тем опытом и знаниями, которые могут усилить позиции России на Ближнем Востоке, что вероятно, приведёт к ослаблению влияния Турции, а следом и Азербайджана, в отношениях с которым наблюдается кризис.