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10 июля, 09:39

В Краснодарском крае предотвращён теракт

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в посёлке Мостовской Краснодарского края, задержав мужчину, который планировал поджечь административное здание. Об этом сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

«В посёлке Мостовской предотвращён террористический акт, планировавшийся гражданином России 1972 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанный изготовил зажигательную смесь и намеревался совершить поджог административного здания. Мужчина был задержан сотрудниками управления при подходе к месту планируемого преступления. Против него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ в Саратовской области пресекли попытку теракта на железнодорожном мосту. Подозреваемый был уничтожен на месте при изъятии самодельного взрывного устройства из тайника, после того как оказал силовикам вооружённое сопротивление. Расследование установило, что террорист после преступления намеревался вступить в ряды ВСУ.

Александра Мышляева
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