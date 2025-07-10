В Краснодарском крае предотвращён теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в посёлке Мостовской Краснодарского края, задержав мужчину, который планировал поджечь административное здание. Об этом сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

«В посёлке Мостовской предотвращён террористический акт, планировавшийся гражданином России 1972 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанный изготовил зажигательную смесь и намеревался совершить поджог административного здания. Мужчина был задержан сотрудниками управления при подходе к месту планируемого преступления. Против него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста.