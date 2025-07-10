Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:57

В Минтруда ответили на слухи о завозе миллиона мигрантов из Индии

Минтруд РФ: Информация о завозе 1 млн мигрантов из Индии не является верной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockImageFactory.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockImageFactory.com

Москва не будет давать разрешение на привлечение одного миллиона мигрантов из Индии к работе в нашей стране, распространяющиеся слухи об этом не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда РФ. В ведомстве напомнили, что на текущий год квота на трудовые резервы из Индии составляет всего лишь 71 817 человек.

В Минтруда подчеркнули, что российские власти не намерены увеличивать квоту, и набор мигрантов из стран с визовым режимом, включая Индию, будет осуществляться в установленных рамках. Заявки о необходимости привлечения иностранных работников формируют сами регионы, исходя из потребностей бизнеса. В министерстве отметили, что общая квота на зарубежных специалистов в 2025 году достигает лишь 234,9 тысячи человек. Например, Свердловская область может рассчитывать на 4 343 работников из всех визовых стран.

Кроме того, в Минтруда добавили, что привлекать иностранцев в российские регионы можно лишь тогда, когда действительно есть нехватка кадров, и она не может заполниться соотечественниками. Также все мигранты должны официально регистрироваться, оформлять рабочую визу и соответствующие разрешения. И, наконец, сам работодатель обязан уведомить МВД о найме зарубежных специалистов.

Мигрантов могут выдворить из России за любое мелкое хулиганство
Мигрантов могут выдворить из России за любое мелкое хулиганство

Напомним, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что для преодоления острого дефицита квалифицированных кадров в Свердловской области планируется привлечение значительного числа иностранных работников. В частности, достигнута договорённость с Индией о направлении в регион миллиона специалистов, заявил Беседин. Аналогичные соглашения, по его словам, готовятся со Шри-Ланкой и КНДР.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Индия
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar