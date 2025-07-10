В Минтруда ответили на слухи о завозе миллиона мигрантов из Индии

Москва не будет давать разрешение на привлечение одного миллиона мигрантов из Индии к работе в нашей стране, распространяющиеся слухи об этом не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда РФ. В ведомстве напомнили, что на текущий год квота на трудовые резервы из Индии составляет всего лишь 71 817 человек.

В Минтруда подчеркнули, что российские власти не намерены увеличивать квоту, и набор мигрантов из стран с визовым режимом, включая Индию, будет осуществляться в установленных рамках. Заявки о необходимости привлечения иностранных работников формируют сами регионы, исходя из потребностей бизнеса. В министерстве отметили, что общая квота на зарубежных специалистов в 2025 году достигает лишь 234,9 тысячи человек. Например, Свердловская область может рассчитывать на 4 343 работников из всех визовых стран.

Кроме того, в Минтруда добавили, что привлекать иностранцев в российские регионы можно лишь тогда, когда действительно есть нехватка кадров, и она не может заполниться соотечественниками. Также все мигранты должны официально регистрироваться, оформлять рабочую визу и соответствующие разрешения. И, наконец, сам работодатель обязан уведомить МВД о найме зарубежных специалистов.