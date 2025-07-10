Девочка стала инвалидом и умерла спустя 3 года мучений из-за сиропа от кашля. Она стала 69-й жертвой
В Узбекистане девочка умерла из-за лечения сиропом от кашля «Док-1 Макс»
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В Узбекистане восьмилетняя девочка скончалась после употребления сиропа от кашля «Док-1 Макс», доза которого оказалась для неё смертельной. О трагедии сообщает «Газета.uz».
Отец девочки подтвердил, что её не стало 3 июля. Она была в числе детей, которые получили инвалидность, когда отравились сиропом от простудных заболеваний. В 2022 году по рекомендации врачей ей назначили «Док-1 Макс». Однако после начала лечения состояние девочки резко ухудшилось — её госпитализировали и ввели в искусственную кому.
Спустя неделю ребёнок вышел из комы и продолжил курс лечения. Но последствия применения сиропа от кашля оказались фатальными – она больше не могла вставать, ходить и говорить. После трёх лет мучений ребёнка не стало. Она является 69-й жертвой смертельного препарата. Дети умерли из-за индийского сиропа от кашля, импортированного в республику компанией Quramax Medical. Фигурантами дела стали 20 человек. Бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев получил 18 лет лишения свободы, два его заместителя — по 16 лет, ещё один – 16,5. Остальным назначили более мягкое наказание.