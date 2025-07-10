Девочка стала инвалидом и умерла спустя 3 года мучений из-за сиропа от кашля. Она стала 69-й жертвой

В Узбекистане восьмилетняя девочка скончалась после употребления сиропа от кашля «Док-1 Макс», доза которого оказалась для неё смертельной. О трагедии сообщает «Газета.uz».

Отец девочки подтвердил, что её не стало 3 июля. Она была в числе детей, которые получили инвалидность, когда отравились сиропом от простудных заболеваний. В 2022 году по рекомендации врачей ей назначили «Док-1 Макс». Однако после начала лечения состояние девочки резко ухудшилось — её госпитализировали и ввели в искусственную кому.