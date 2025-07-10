Чудодейственное лекарство: Россиянам объяснили, почему важно двигаться каждый день
Биохакер Молоствова: Регулярная ходьба улучшает работу сердца и снижает давление
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Для улучшения качества жизни достаточно простых и действенных методов, например, регулярных пеших прогулок. Такое мнение выразила специалист в области биохакинга Мария Молоствова. По её словам, ходьба – это общедоступный метод укрепления здоровья и повышения эффективности работы организма.
«Многие из лучших биохаков являются простыми и абсолютно бесплатными. Если бы существовало лекарство с эффектом, похожим на физическую активность, например ходьбу, его смело можно было бы назвать чудодейственным», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт отмечает следующие основные плюсы регулярной ходьбы:
- Улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем
- Нормализация кровяного давления
- Снижение вероятности развития ишемической болезни сердца и инсультов – малоподвижные люди подвержены риску летального исхода от ИБС вдвое чаще.
- Поддержание нормального веса.
Для формирования устойчивой привычки специалист рекомендует:
- Начинать с небольших временных отрезков – 5-10 минут в день.
- Включать прогулки в распорядок дня – например, делать короткие перерывы на свежем воздухе.
- Применять устройства для мониторинга активности – это помогает поддерживать интерес.
- Найти попутчика или присоединиться к группе любителей ходьбы – вместе гулять интереснее.
Прогулки – это действенный, лёгкий и бесплатный способ улучшить самочувствие и повысить качество жизни. Биохакинг, как направление, учит находить решения, не требующие сложного подхода, но обеспечивающие максимальный результат.
А ранее Life.ru писал, что «волшебная таблетка» в виде виброплатформы не поможет похудеть. По словам специалиста, прямого доказанного воздействия предмета на расщепление жировой ткани нет, и такого эффекта быть не может.