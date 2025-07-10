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10 июля, 09:54

Чудодейственное лекарство: Россиянам объяснили, почему важно двигаться каждый день

Биохакер Молоствова: Регулярная ходьба улучшает работу сердца и снижает давление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Для улучшения качества жизни достаточно простых и действенных методов, например, регулярных пеших прогулок. Такое мнение выразила специалист в области биохакинга Мария Молоствова. По её словам, ходьба – это общедоступный метод укрепления здоровья и повышения эффективности работы организма.

«Многие из лучших биохаков являются простыми и абсолютно бесплатными. Если бы существовало лекарство с эффектом, похожим на физическую активность, например ходьбу, его смело можно было бы назвать чудодейственным», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.

Эксперт отмечает следующие основные плюсы регулярной ходьбы:

  • Улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем
  • Нормализация кровяного давления
  • Снижение вероятности развития ишемической болезни сердца и инсультов – малоподвижные люди подвержены риску летального исхода от ИБС вдвое чаще.
  • Поддержание нормального веса.

Для формирования устойчивой привычки специалист рекомендует:

  • Начинать с небольших временных отрезков – 5-10 минут в день.
  • Включать прогулки в распорядок дня – например, делать короткие перерывы на свежем воздухе.
  • Применять устройства для мониторинга активности – это помогает поддерживать интерес.
  • Найти попутчика или присоединиться к группе любителей ходьбы – вместе гулять интереснее.

Прогулки – это действенный, лёгкий и бесплатный способ улучшить самочувствие и повысить качество жизни. Биохакинг, как направление, учит находить решения, не требующие сложного подхода, но обеспечивающие максимальный результат.

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А ранее Life.ru писал, что «волшебная таблетка» в виде виброплатформы не поможет похудеть. По словам специалиста, прямого доказанного воздействия предмета на расщепление жировой ткани нет, и такого эффекта быть не может.

Дарья Нарыкова
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