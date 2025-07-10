Роспотребнадзор обновил список безопасных зон для купания в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора разрешило купание на четырёх пляжах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве.

Для эксплуатации с купанием допущены зоны отдыха «Серебряный бор-2» (СЗАО), «Серебряный бор-3» (СЗАО), «Путяевский пруд №1» (ВАО) и «Тропарёво» (ЮЗАО). По данным столичного управления Роспотребнадзора, вода в этих водоёмах соответствует санитарным требованиям. Ведомство пояснило, что «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» теперь соответствуют нормативам, а «Путяевский пруд №1» ранее находился на реконструкции.

Одновременно четыре зоны отдыха приняты в эксплуатацию без права купания из-за несоответствия качества воды и песка: «Левобережье» (САО), «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО) и Большой Садовый пруд (САО).

Роспотребнадзор также заявил, что вода в озёрах Чёрное (Зеленоград), Школьное (Зеленоград), Белое (ВАО) и Мещерское (ЗАО) не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Ведомство не рекомендует там купаться. Ранее озёра Белое и Мещерское были доступны для купания.