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10 июля, 10:22

Солнечная энергия впервые заняла первое место в энергобалансе Европы

Обложка © freepik/tawatchai07

Обложка © freepik/tawatchai07

Солнечная энергия впервые стала главным источником электроэнергии в Европейском Союзе. В июне солнечные панели обеспечили 22,1% от общего потребления электроэнергии, что составляет 45,4 тераватт-часа. Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности 340 миллионов человек на месяц, сообщает британский аналитический центр Ember.

Атомная энергия составила 21,8%, а ветряные установки — 15,8%. В 2024 году в сеть подключили новые системы с мощностью почти 66 гигаватт. Солнечная энергетика в ЕС активно развивается на фоне отказа от российского топлива и снижения цен на солнечные модули благодаря их массовому производству в Китае.

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Ранее сообщалось, что власти Великобритании обеспокоены вероятными попытками России применять технологии управления климатом в стратегических целях. Министрам доложили, что недружественные страны могут спровоцировать хаос, например, вызвав затемнение Солнца над Британией или природные катаклизмы. Среди возможных угроз рассматривается применение солнечной геоинженерии для отражения солнечного света в космос.

Анастасия Никонорова
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