Солнечная энергия впервые заняла первое место в энергобалансе Европы

Солнечная энергия впервые стала главным источником электроэнергии в Европейском Союзе. В июне солнечные панели обеспечили 22,1% от общего потребления электроэнергии, что составляет 45,4 тераватт-часа. Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности 340 миллионов человек на месяц, сообщает британский аналитический центр Ember.

Атомная энергия составила 21,8%, а ветряные установки — 15,8%. В 2024 году в сеть подключили новые системы с мощностью почти 66 гигаватт. Солнечная энергетика в ЕС активно развивается на фоне отказа от российского топлива и снижения цен на солнечные модули благодаря их массовому производству в Китае.