В ГД предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость» для граждан без детей как способ решения демографических проблем. Его идеи изложил «Царьград».

Депутат рассказал о своей беседе с экс-губернатором Забайкалья Равилем Гениатулиным, в ходе которой обсуждалась идея возрождения «налога на бездетность». По словам парламентария, Гениатулин выразил обеспокоенность тем, кто будет обеспечивать людей, не имеющих детей, в пожилом возрасте.

«Государство, правда же? Когда ты будешь немощный. Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал Гурулёв.

Он подчеркнул, что преодоление демографического кризиса возможно лишь при условии компетентного управления и принятия продуманных мер. Он также отметил необходимость обеспечения достойного уровня медицинского обслуживания для будущих матерей.