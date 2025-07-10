Крымчанин хотел с дрона сбросить бомбу на силовиков на День России

Российские силовики задержали на территории Крыма 44-летнего мужчину, который по указке украинских спецслужб собирался при помощи беспилотника устроить теракт на День России. 12 июня. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержание диверсанта. Видео © ФСБ России

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — говорится в тексте.

По данным следствия, россиянин получал указания от представителя СБУ через мессенджер, ему приказали собрать дрон, подвесить на него бомбу и нанести удар по скоплению российских правоохранителей, которые обеспечивали безопасность на праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России. Подозреваемого уже допросили. Он признался, что призывал в Сети убивать русских, а также занимался сборкой дрона и готовил теракт. В доме мужчины найдены многочисленные детали для БПЛА и элементы взрывных устройств.