Крымчанин хотел с дрона сбросить бомбу на силовиков на День России
ФСБ: В Крыму задержан завербованный агент СБУ, готовивший теракт на День России
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Российские силовики задержали на территории Крыма 44-летнего мужчину, который по указке украинских спецслужб собирался при помощи беспилотника устроить теракт на День России. 12 июня. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержание диверсанта. Видео © ФСБ России
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — говорится в тексте.
По данным следствия, россиянин получал указания от представителя СБУ через мессенджер, ему приказали собрать дрон, подвесить на него бомбу и нанести удар по скоплению российских правоохранителей, которые обеспечивали безопасность на праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России. Подозреваемого уже допросили. Он признался, что призывал в Сети убивать русских, а также занимался сборкой дрона и готовил теракт. В доме мужчины найдены многочисленные детали для БПЛА и элементы взрывных устройств.
Ранее в Воронежской области сотрудник транспортной полиции Юго-Восточного ЛУ МВД был заключён под стражу по подозрению в поджоге электроподстанций. Мужчина признался в содеянном. Дело заведено по ст. 281 УК РФ «Диверсия».