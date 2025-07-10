В России выйдет игра «Земский собор» от создателей «Смуты»
Cyberia Nova анонсировала игру Земский собор по событиям Смутного времени
Российские разработчики выводят на рынок отечественные компьютерные игры, что стало актуальным после западных санкций и ухода зарубежных конкурентов. Так, игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») анонсировала «Земский собор» — игру в жанре приключенческого экшена от третьего лица. Изюминка новинки в том, что создатели взяли за основу события Смутного времени, поэтому геймеры заодно смогут вспомнить историю России.
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Тизер игры. Видео © Предоставлено Life.ru
«Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех концов русской земли. Многие претендовали на престол, в том числе и иностранцы, — но не было среди них достойного кандидата. Казак Кирша стремится не допустить на трон иноземцев, а также предателей. Для этого герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля», — поделились с Life.ru разработчики.
Фото © Предоставлено Life.ru
Фото © Предоставлено Life.ru
В игре переосмыслены основные механики, внедрена новая система мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности. Игроки смогут сражаться, используя комбинации ближнего и дальнего боя, а также скрытно устранять противников с помощью метательных ножей и другого оружия. Как рассказал креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских, события «Земского собора» разворачиваются по линейному сюжету, без RPG-элементов — всё подчинено темпу повествования. Релиз состоится 4 ноября 2025 года, игра будет доступна на VK Play. Уже сейчас её можно добавить в желаемое. Проект рассчитан на игроков от 12 лет.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала нашумевший законопроект о запрете компьютерных игр в РФ. Она успокоила российских геймеров, заявив, что их «игрушки» никто не собирается отбирать. Просто в эту сферу хотят внести долю прозрачности. Сама Лантратова уверена, что на игры нужно выдавать прокатные удостоверения, как на фильмы.
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