В России выйдет игра «Земский собор» от создателей «Смуты»

Российские разработчики выводят на рынок отечественные компьютерные игры, что стало актуальным после западных санкций и ухода зарубежных конкурентов. Так, игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») анонсировала «Земский собор» — игру в жанре приключенческого экшена от третьего лица. Изюминка новинки в том, что создатели взяли за основу события Смутного времени, поэтому геймеры заодно смогут вспомнить историю России.

Фото © Предоставлено Life.ru

Тизер игры. Видео © Предоставлено Life.ru

«Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех концов русской земли. Многие претендовали на престол, в том числе и иностранцы, — но не было среди них достойного кандидата. Казак Кирша стремится не допустить на трон иноземцев, а также предателей. Для этого герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля», — поделились с Life.ru разработчики.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

В игре переосмыслены основные механики, внедрена новая система мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности. Игроки смогут сражаться, используя комбинации ближнего и дальнего боя, а также скрытно устранять противников с помощью метательных ножей и другого оружия. Как рассказал креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских, события «Земского собора» разворачиваются по линейному сюжету, без RPG-элементов — всё подчинено темпу повествования. Релиз состоится 4 ноября 2025 года, игра будет доступна на VK Play. Уже сейчас её можно добавить в желаемое. Проект рассчитан на игроков от 12 лет.