«Люди светятся изнутри»: Актриса Дарья Мороз шокировала заявлением о сохранности души

Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мороз уверена, что человек способен сохранить душу, однако, под силу это далеко не всем. Всё зависит от того, как каждый из нас относится к окружающему миру и себе, можем ли мы сохранить чистоту и отказаться от искушений.

Дарья Мороз рассказала о сохранности души. Видео © Пятый канал

Звезда подчеркнула, что для сохранения души важно также сберечь собственную природу. По её словам, в каждом из нас с детства горит свет. Но увы, со временем многие люди лишь отталкивают его, шокировала артистка.

«Здорово, когда я вижу людей в возрасте, которые светятся изнутри. В них эта любовь, этот свет, эта искренность, эта чистота. Её можно как будто бы пощупать, это всегда очень красиво», — подчеркнула Мороз в интервью Пятому каналу.