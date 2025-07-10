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10 июля, 11:28

«Люди светятся изнутри»: Актриса Дарья Мороз шокировала заявлением о сохранности души

Актриса Мороз: Ради сохранения души нужно отказаться от искушений

Дарья Мороз. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Дарья Мороз. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Популярная российская актриса театра и кино Дарья Мороз уверена, что человек способен сохранить душу, однако, под силу это далеко не всем. Всё зависит от того, как каждый из нас относится к окружающему миру и себе, можем ли мы сохранить чистоту и отказаться от искушений.

Дарья Мороз рассказала о сохранности души. Видео © Пятый канал

Звезда подчеркнула, что для сохранения души важно также сберечь собственную природу. По её словам, в каждом из нас с детства горит свет. Но увы, со временем многие люди лишь отталкивают его, шокировала артистка.

«Здорово, когда я вижу людей в возрасте, которые светятся изнутри. В них эта любовь, этот свет, эта искренность, эта чистота. Её можно как будто бы пощупать, это всегда очень красиво», — подчеркнула Мороз в интервью Пятому каналу.

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Ранее фанаты ужаснулись образу Дарьи Мороз. Она появилась на светском мероприятии в необычном наряде, чем шокировала поклонников, привыкших к сдержанной классике в стиле актрисы.

Борис Эльфанд
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