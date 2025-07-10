Задержанный в Крыму агент раскололся на видео о планах устроить теракт на День России
ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт агента Киева в Крыму
Обложка © ФСБ РФ
Появилось видео задержания мужчины, который по указке украинских спецслужб собирался при помощи беспилотника устроить теракт на День России. Дома у него нашли целый набор «сделай сам» для создания бомбы. На допросе он признался, что призывал в интернете убивать русских, а также занимался сборкой дрона и сливал инфу украинской стороне.
Задержание диверсанта. Видео © ФСБ России
«Задержан за то, что призывал в интернете убивать русских, за то что пытался собрать самодельное взрывное устройство и за то что сливал информацию в паблик Украины о прилётах по территории Крыма», — рассказал задержанный на допросе.
Напомним, в Крыму силовики задержали 44-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта по заданию СБУ. По данным следствия, мужчина через мессенджер получал указания от украинской спецслужбы собрать дрон с взрывным устройством и атаковать сотрудников правоохранительных органов во время празднования Дня России.