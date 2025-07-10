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10 июля, 11:23

Задержанный в Крыму агент раскололся на видео о планах устроить теракт на День России

ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт агента Киева в Крыму

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

Появилось видео задержания мужчины, который по указке украинских спецслужб собирался при помощи беспилотника устроить теракт на День России. Дома у него нашли целый набор «сделай сам» для создания бомбы. На допросе он признался, что призывал в интернете убивать русских, а также занимался сборкой дрона и сливал инфу украинской стороне.

Задержание диверсанта. Видео © ФСБ России

«Задержан за то, что призывал в интернете убивать русских, за то что пытался собрать самодельное взрывное устройство и за то что сливал информацию в паблик Украины о прилётах по территории Крыма», — рассказал задержанный на допросе.

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Напомним, в Крыму силовики задержали 44-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта по заданию СБУ. По данным следствия, мужчина через мессенджер получал указания от украинской спецслужбы собрать дрон с взрывным устройством и атаковать сотрудников правоохранительных органов во время празднования Дня России.

Александра Мышляева
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