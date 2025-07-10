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10 июля, 11:42

Сергей Кириенко и Бадра Гунба обсудили развитие сотрудничества России и Абхазии

Обложка © Пресс-служба президента Абхазии

Обложка © Пресс-служба президента Абхазии

В Абхазии состоялась встреча главы республики Бадры Гунбы с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России. В ходе переговоров стороны затронули ключевые направления сотрудничества, включая энергетическую сферу, налоговую политику, образовательные проекты и гуманитарные инициативы.

Визит Кириенко. Видео © Пресс-служба президента Абхазии

Гунба подчеркнул, что динамика взаимодействия между Москвой и Сухумом нарастает. Он отметил, что недавние встречи с президентом России Владимиром Путиным уже находят своё воплощение в конкретных результатах и реальных делах на территории Абхазии.

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Напомним, что Бадра Гунба в мае приезжал в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Российский лидер в ходе встречи указал, что Москва готова продолжать сотрудничать с Абхазией в сфере экономики и в гуманитарной области. Абхазский президент пригласил его посетить Абхазию. Такая идея пришлась по нраву главе РФ.

Владимир Озеров
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