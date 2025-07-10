Сергей Кириенко и Бадра Гунба обсудили развитие сотрудничества России и Абхазии

В Абхазии состоялась встреча главы республики Бадры Гунбы с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России. В ходе переговоров стороны затронули ключевые направления сотрудничества, включая энергетическую сферу, налоговую политику, образовательные проекты и гуманитарные инициативы.

Визит Кириенко. Видео © Пресс-служба президента Абхазии

Гунба подчеркнул, что динамика взаимодействия между Москвой и Сухумом нарастает. Он отметил, что недавние встречи с президентом России Владимиром Путиным уже находят своё воплощение в конкретных результатах и реальных делах на территории Абхазии.