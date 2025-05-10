Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией
Президенты Абхазии и России Бадра Гунба и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе состоявшейся встречи президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой были подтверждены планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений. Российский лидер заявил о готовности Москвы продолжать активное взаимодействие с Сухумом по ключевым направлениям.
«Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области», — подчеркнул Путин.
Особое внимание в переговорах было уделено перспективам экономического партнёрства. Российская сторона подтвердила намерение поддерживать социально-экономическое развитие республики, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов.
Встреча президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Также в ходе встречи президент Абхазии лично пригласил российского лидера посетить республику.
«Спасибо большое, с удовольствием», — ответил Владимир Путин, приняв приглашение.
Напомним, Владимир Путин 10 мая продолжил серию встреч с иностранными политиками, начавшуюся в День Победы. Президент РФ принял лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, главнокомандующего Ливийской национальной армией и палестинского коллегу Махмуда Аббаса.