Автоэксперт рассказал о ключе к развитию российского автопрома

Для запуска стратегии развития российского автопрома необходимо добиться удешевления кредитов как для производителей, так и для покупателей. Об этом изданию «Постньюс» заявил учредитель компании «АвтоДегустатор» Арарат Мардоян.

Главной проблемой рынка Мардоян назвал дороговизну заёмных средств. Он подчеркнул, что вся автомобильная отрасль зависит от объёмов продаж, которые определяют состояние сервиса, страхования и занятости.

«Ничего не поддержит отечественный автопром и отечественного производителя, если всё равно продажи падают», — отметил Мардоян.

Низкий спрос на отечественные автомобили эксперт связал с чрезмерно высокими ценами. По его словам, россияне не готовы снимать деньги с депозитов для покупки товара, который мгновенно теряет 15% своей стоимости. Мардоян также подверг критике политику ограничений на ввоз иностранных автомобилей, указав, что первоочередной задачей является снижение кредитной нагрузки.