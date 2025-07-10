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10 июля, 11:29

Избежавшая отставки Фон дер Ляйен заявила о создании фонда реконструкции Украины

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Еврокомиссия добилась создания фонда реконструкции (восстановления) Украины, куда будут вноситься гранты от стран ЕС. Об этом объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Киеву в Риме.

По её словам, фонд для Украины был создан совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком.

«Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд евро частных инвестиций», – уточнила глава ЕК.

Пока Урсула фон дер Ляйен находилась в Италии на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге прошло голосование по вынесению ей вотума недоверия. По итогам встречи было решено отклонить инициативу об отставке главы Еврокомиссии.

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Андрей Бражников
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