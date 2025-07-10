Избежавшая отставки Фон дер Ляйен заявила о создании фонда реконструкции Украины

Еврокомиссия добилась создания фонда реконструкции (восстановления) Украины, куда будут вноситься гранты от стран ЕС. Об этом объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Киеву в Риме.

По её словам, фонд для Украины был создан совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком.

«Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд евро частных инвестиций», – уточнила глава ЕК.