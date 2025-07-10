Избежавшая отставки Фон дер Ляйен заявила о создании фонда реконструкции Украины
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Еврокомиссия добилась создания фонда реконструкции (восстановления) Украины, куда будут вноситься гранты от стран ЕС. Об этом объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Киеву в Риме.
По её словам, фонд для Украины был создан совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком.
«Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь на Украину до 10 млрд евро частных инвестиций», – уточнила глава ЕК.
Пока Урсула фон дер Ляйен находилась в Италии на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге прошло голосование по вынесению ей вотума недоверия. По итогам встречи было решено отклонить инициативу об отставке главы Еврокомиссии.