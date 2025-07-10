Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, который служит основным транзитным узлом для поставок западного оружия Украине, ради личных политических амбиций, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, пока ещё действующему главе государства не дают покоя лавры будущего лидера страны, отличающегося антиукраинской риторикой. Парламентарий подчеркнул, что Дуда хоть и передаёт полномочия Каролю Тадеушу Навроцкому, но ещё может вернуться в политику, поэтому вынужден учитывать настроения в Польше.

«Любопытно, что Навроцкий в ходе предвыборной кампании ратовал за ограничение военной помощи Украине. Так что речь идёт не просто о заявлении чиновника, но о развороте настроений в Польше вопреки западной и украинской пропаганде», — отметил депутат ГД РФ в интервью «Ридусу».